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Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью штрафом за слова о количестве жертв коронавируса в России в эфире «Эха Москвы». Передача, во время которой он сделал это заявление, была удалена с сайта радио
Валерий Соловей (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Генеральная прокуратура России сообщила о том, что административная ответственность за фейк на тему коронавируса грозит политологу Валерию Соловью в связи с его выступлением на радиостанции «Эхо Москвы».

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. рублей штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.

В Генпрокуратуре указали, что данное нарушение подпадает под статью о распространении в СММ «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Санкция статьи предусматривает для физических лиц штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

В ведомстве указали, что всего в Роскомнадзор было направлено восемь требований об ограничении доступа к недостоверным сообщениям о коронавирусе, которые «способствуют эскалации панических настроений среди населения».

Роскомнадзор потребовал у двух СМИ удалить недостоверные данные о вирусе
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Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор потребовал у «Эха Москвы» и «Говорит Магадан» удалить недостоверную информацию о коронавирусе.

В редакции «Эха Москвы» позже сообщили, что эфир программы «Особое мнение» от 16 марта 2020 года, где Соловей сказал эти слова, был удален. Как рассказал РБК главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов с таким решением был не согласен.

Сам Венедиктов заявил РБК, что радиостанции не было прислано требование что-то сделать с материалом. «Эта процедура, против которой выступали все СМИ, заключается в том, что они требуют не от «Эха Москвы», а от провайдера заблокировать сайт. Если бы состоялся суд, мы бы доказали, что это не ложная информация, а мнение гостя. В соответствии с законом России никакой цензуры не допускается, а мнение не является информацией», — пояснил Венедиктов.

«Кроме того, это ответственность главного редактора сайта, его решение, которое он принял. Он снял это интервью и вместо него на сайте поставил уведомление (Роскомнадзора), чтобы пользователи понимали, что это мнение было, а теперь его нет», — добавил Венедиктов.

Соловей в свою очередь посчитал, что угроза Генпрокуратуры является подтверждением его слов. «Весь этот скандал — это классическая ошибка, от которой я предостерегаю своих студентов. Если вы хотите чего-то избежать, не привлекайте внимание и никогда не называйте фамилий», — сказал он РБК.

По его словам, в «этом случае были названы фамилии, было привлечено внимание общества и западной общественности, потому что материалы с цитированием приведенной мной статистики появились в Италии, США, Канаде».

По официальной информации, на 20 марта в России было зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, 12 человек выписаны. В Москве заболел 131 человек.

Авторы: Артем Филипенок, Майя Бобенко
Теги: Роскомнадзор
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