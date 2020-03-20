Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
Генеральная прокуратура России сообщила о том, что административная ответственность за фейк на тему коронавируса грозит политологу Валерию Соловью в связи с его выступлением на радиостанции «Эхо Москвы».
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. рублей штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
В Генпрокуратуре указали, что данное нарушение подпадает под статью о распространении в СММ «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Санкция статьи предусматривает для физических лиц штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
В ведомстве указали, что всего в Роскомнадзор было направлено восемь требований об ограничении доступа к недостоверным сообщениям о коронавирусе, которые «способствуют эскалации панических настроений среди населения».