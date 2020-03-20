Общество , 20 мар, 14:35
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Роскомнадзор потребовал у двух СМИ удалить недостоверные данные о вирусе
Роскомнадзор потребовал у «Эха Москвы» и «Говорит Магадан» удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
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