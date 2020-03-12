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Финансы ,  
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Fitch не увидел оснований для снижения рейтинга Тинькофф Банка

Претензии налоговой службы к Олегу Тинькову и его заболевание не должны повлиять на рейтинг Тинькофф Банка, который присваивает Fitch. Агентство не ждет проблем с управлением кредитной организацией
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обвинения налоговой службы США, предъявленные Олегу Тинькову, а также информация о том, что он болен лейкемией, не должны оказать непосредственного влияния на рейтинг Тинькофф Банка, который ему присваивает рейтинговое агентство Fitch. Об этом говорится в сообщении агентства, которое поступило в РБК.

Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме
Общество

Олег Тиньков — основатель, контролирующий акционер и держатель 40% акций кредитной организации. Сейчас рейтинг «Тинькофф» находится на уровне BB со стабильным прогнозом — он был повышен в октябре 2019 года с BB-. Агентство объяснило это длительной историей высоких показателей и улучшением капитализации банка после вторичного размещения акций.

Минюст США 5 марта раскрыл детали обвинений в адрес Тинькова, указав, что через структуры на Британских Виргинских островах бизнесмен владел акциями общей стоимостью $1 млрд, но подал недостоверную налоговую декларацию, в которой отчитался о доходе менее $206 тыс. В другом документе налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства, сумма не превышала $300 тыс.

Холдинг Тинькова выплатит дивиденды на фоне обвала акций
Финансы

Олег Тиньков тесно связан с банком, так как является его основателем, председателем совета директоров, а также потому, что кредитная организация носит его имя, однако в последние годы его управление банком было ограниченным, говорится в комментарии Fitch. В связи с этим агентство не ожидает существенных проблем в операционном управлении банком и отмечает, что в нем работает сильная команда менеджеров. Председателем правления банка является Оливер Хьюз, который занимает эту должность с 2007 года.

«Тинькофф Банк в основном финансируется за счет депозитов физических лиц, которые составляли 72% пассивов на конец 2019 года, еще 13% приходится на счета малых и средних предприятий», — отмечается в обзоре. Fitch указывает, что Тиньккофф Банк не наблюдал оттока средств после сообщений об обвинении Тинькова. Агентство рассматривает уровень ликвидности в банке как комфортный.

«Есть неприятный, в первую очередь для Олега Тинькова и для нас, информационный фон, но это никак не влияет на стабильность группы и работу банка. И поэтому это никак не может влиять на вклады», — сказал Хьюз «Ведомостям».

Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме
Общество

При этом около 90% вкладов физических лиц покрывается государственной системой страхования вкладов, отмечает Fitch. Агентство также не видит существенных рисков для капитала банка в результате претензий к Тинькову и не ожидает, что обвинение повлияет на решения о выплате дивидендов акционерам. В среду, 11 марта, TSC Group (головная компания Тинькофф Банка) объявила, что в 2020 году выплатит своим акционерам в качестве дивидендов $42 млн. Всего за прошлый год группа Олега Тинькова получила прибыль в размере 36 млрд руб.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Fitch, Тинькофф Банк, Олег Тиньков
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