Fitch не увидел оснований для снижения рейтинга Тинькофф Банка

Претензии налоговой службы к Олегу Тинькову и его заболевание не должны повлиять на рейтинг Тинькофф Банка, который присваивает Fitch. Агентство не ждет проблем с управлением кредитной организацией

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Обвинения налоговой службы США, предъявленные Олегу Тинькову, а также информация о том, что он болен лейкемией, не должны оказать непосредственного влияния на рейтинг Тинькофф Банка, который ему присваивает рейтинговое агентство Fitch. Об этом говорится в сообщении агентства, которое поступило в РБК.

Олег Тиньков — основатель, контролирующий акционер и держатель 40% акций кредитной организации. Сейчас рейтинг «Тинькофф» находится на уровне BB со стабильным прогнозом — он был повышен в октябре 2019 года с BB-. Агентство объяснило это длительной историей высоких показателей и улучшением капитализации банка после вторичного размещения акций.

Минюст США 5 марта раскрыл детали обвинений в адрес Тинькова, указав, что через структуры на Британских Виргинских островах бизнесмен владел акциями общей стоимостью $1 млрд, но подал недостоверную налоговую декларацию, в которой отчитался о доходе менее $206 тыс. В другом документе налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства, сумма не превышала $300 тыс.