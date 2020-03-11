Холдинг Тинькова выплатит дивиденды на фоне обвала акций

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 12:17
ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи РПЛ против «Уфы» и «Зенита» Спорт, 13:36 Компаниям дадут право заочно провести собрания акционеров из-за вируса Экономика, 13:35 Французский банк начал блокировать переводы клиентов на криптобиржу Крипто, 13:32 Путин предложил подготовить экономику к «серьезной конкурентной борьбе» Экономика, 13:27 Путин заявил о достаточных для стабильности ресурсах кабмина и ЦБ Экономика, 13:18 МОК отреагировал на сообщения о возможном переносе Олимпиады в Токио Спорт, 13:10 Таиланд ужесточил условия выдачи виз для россиян и граждан 18 стран Общество, 13:06 Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса Финансы, 13:05 Биатлонист Логинов пропустит заключительный этап Кубка мира в Осло Спорт, 13:00 Илья Воробьев останется на посту главного тренера «Металлурга» Спорт, 12:57 Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать Спорт, 12:55 Активисты подали новую заявку на митинг из-за указа Собянина Общество, 12:49 Брендинг кофейни: почему хорошего продукта недостаточно для успеха Pro, 12:46 Неверов исключил пожизненное президентство после поправок в Конституцию Политика, 12:43
Финансы ,  
0 

Холдинг Тинькова выплатит дивиденды на фоне обвала акций

Группа Олега Тинькова заработала за год 36 млрд руб. и возобновляет выплату дивидендов. В прошлом году компания не делала выплат и наращивала капитал из-за мер ЦБ по ограничению роста потребительских кредитов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

TCS Group Олега Тинькова (основной актив — банк «Тинькофф») отчиталась о результатах за последний квартал и весь 2019 год. Группа объявила о первой выплате дивидендов в 2020 году. В 2019 году группа проводила размещение на Лондонской бирже, где торгуются ее расписки, и приостанавливала выплату дивидендов для пополнения капитала на фоне мер Центрального банка по ограничению роста потребительского кредитования. Банк «Тинькофф» специализируется на кредитовании населения.

Активы TCS выросли на 54% за 2019 год — до 579,5 млрд руб., кредитный портфель вырос на 66% — до 329,2 млрд руб., доля просрочки сократилась на 0,3 п.п. — до 9,1%. Клиенты банка приобрели более 4,3 млн новых кредитных продуктов, «даже несмотря на то, что [группа придерживалась] консервативного подхода к кредитованию», сказал предправления банка Оливер Хьюз.

Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме
Общество

Группа увеличила чистые процентные доходы до 86,8 млрд руб. (рост на 45%), одновременно выросли затраты на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки — с 11,8 млрд руб. до 27,1 млрд руб. (рост на 129%). За вычетом резервов чистые доходы выросли не так значительно — на 24%, до 59,7 млрд руб.

За год группа заработала 36 млрд руб. против 27 млрд руб. годом ранее, показав рост на 33%. Причем ростом прибыли группа обязана четвертому кварталу 2019 года, когда TCS заработала 11 млрд руб. Такой результат компания называет рекордным для себя.

Совокупный доход группы составил 41,3 млрд руб. за счет положительной переоценки долговых инструментов на 5,4 млрд руб. Капитал группы в 2019 году вырос на 127% — до 96,1 млрд руб., но сократилась доходность на капитал (ROAE) на 18,8% — до 55,9%. «Наша рентабельность капитала действительно обрушилась», — сказал финансовый директор банка Илья Писемский во время конференц-call. «Надеюсь, вы понимаете, что это шутка», — добавил Хьюз. Группа нарастила капитал за год, а рентабельность капитала в 2018 году была «завышенной» из-за перехода на новый стандарт отчетности, напомнил Писемский.

Группа в целом показала результаты лучше прогнозов. Аналитики Альфа-банка ожидали, что прибыль группы составит более 35 млрд руб. при несколько более скромном возврате на капитал на уровне 51,3%. «Инвесторов больше всего будет интересовать прогноз на 2020 год. Акции банка потеряли половину своей стоимости с максимумов середины февраля, отражая как распродажи на рынке в целом, так и проблемы, связанные с контролирующим акционером TCS», — говорилось обзоре Альфа-банка.

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Бизнес

В 2020 году группа ожидает роста кредитного портфеля — не менее 20%, ожидаемую стоимость риска в районе 9%, стоимость фондирования в районе 6% и чистую прибыль на уровне как минимум 42 млрд руб., сказал во время конференц-call предправления банка Оливер Хьюз.

«Приток заявителей очень сильный, а количество клиентов, которым мы одобряем [кредиты], немного снизилось. Потому что состояние клиентов в некоторых сегментах немного ухудшилось», — сказал Хьюз. Поэтому прогнозы на 2020 год «несколько ниже», чем в прошлом году, который Хьюз назвал «исключительным».

За несколько дней на фоне волатильности на рынках из-за коронавируса, а также предъявления обвинений Олегу Тинькову властями США стоимость расписок группы резко сократилась. Минюст США 5 марта опубликовал обвинение в отношении Тинькова, связанное с выходом бизнесмена из гражданства США в 2013 году. Американские власти считают, что Тиньков при выходе не указал, что его состояние превышает $1 млрд, тем самым не доплатив налоги. Олег Тиньков не комментировал обвинения, в первом комментарии он заявил, что сейчас борется с лейкемией в острой форме: «Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь». За несколько дней стоимость расписок TCS на Лондонской бирже снизилась с более чем $22 до $15,5 10 марта. 11 марта торги открылись ростом на более чем 6,5% — до $16,5 на 11:16.

На фоне волатильности на рынках и новостей от Олега Тинькова участились звонки клиентов, но оттоков в группе не наблюдают, сказал Хьюз.

Возвращение дивидендов

TCS вернется к выплате дивидендов. 10 марта совет директоров одобрил промежуточные выплаты в 2020 году в размере $0,21 на акцию. В сумме группа выплатит $42 млн, большая часть этой суммы достанется контролирующему акционеру Олегу Тинькову. TCS пока не меняет дивидендную политику, согласно которой группа должна направлять на выплату акционерам 30% от прибыли по МСФО. «Если будет благоприятная ситуация, будем распределять до 30%», — сказал финансовый директор банка Илья Писемский.

В прошлом году группа не выплачивала дивиденды, объясняя это желанием инвесторов, которые хотели «поддержать рост кредитования и запаса капитала». В 2019 году TCS вышла на SPO и привлекла $300 млн в капитал. Пополнение капитала группы было связано с регуляторными мерами ЦБ по охлаждению потребительского кредитования. В апреле 2019 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые выдаются по ставкам от 10 до 30%, а с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН), который должен был сделать выдачу займов перекредитованным заемщикам менее рентабельной для банков. Тинькофф Банк — монолайнер и специализируется на потребительском кредитовании. В своем проспекте для SPO TCS отмечала, что считает меры ЦБ одним из рисков для себя.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Олег Тиньков, TCS
Материалы по теме
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Бизнес
Тиньков прокомментировал суд с Налоговой службой США
Общество
Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter