Холдинг Тинькова выплатит дивиденды на фоне обвала акций

Совокупный доход группы составил 41,3 млрд руб. за счет положительной переоценки долговых инструментов на 5,4 млрд руб. Капитал группы в 2019 году вырос на 127% — до 96,1 млрд руб., но сократилась доходность на капитал (ROAE) на 18,8% — до 55,9%. «Наша рентабельность капитала действительно обрушилась», — сказал финансовый директор банка Илья Писемский во время конференц-call. «Надеюсь, вы понимаете, что это шутка», — добавил Хьюз. Группа нарастила капитал за год, а рентабельность капитала в 2018 году была «завышенной» из-за перехода на новый стандарт отчетности, напомнил Писемский.

Группа в целом показала результаты лучше прогнозов. Аналитики Альфа-банка ожидали, что прибыль группы составит более 35 млрд руб. при несколько более скромном возврате на капитал на уровне 51,3%. «Инвесторов больше всего будет интересовать прогноз на 2020 год. Акции банка потеряли половину своей стоимости с максимумов середины февраля, отражая как распродажи на рынке в целом, так и проблемы, связанные с контролирующим акционером TCS», — говорилось обзоре Альфа-банка.

В 2020 году группа ожидает роста кредитного портфеля — не менее 20%, ожидаемую стоимость риска в районе 9%, стоимость фондирования в районе 6% и чистую прибыль на уровне как минимум 42 млрд руб., сказал во время конференц-call предправления банка Оливер Хьюз.

«Приток заявителей очень сильный, а количество клиентов, которым мы одобряем [кредиты], немного снизилось. Потому что состояние клиентов в некоторых сегментах немного ухудшилось», — сказал Хьюз. Поэтому прогнозы на 2020 год «несколько ниже», чем в прошлом году, который Хьюз назвал «исключительным».

За несколько дней на фоне волатильности на рынках из-за коронавируса, а также предъявления обвинений Олегу Тинькову властями США стоимость расписок группы резко сократилась. Минюст США 5 марта опубликовал обвинение в отношении Тинькова, связанное с выходом бизнесмена из гражданства США в 2013 году. Американские власти считают, что Тиньков при выходе не указал, что его состояние превышает $1 млрд, тем самым не доплатив налоги. Олег Тиньков не комментировал обвинения, в первом комментарии он заявил, что сейчас борется с лейкемией в острой форме: «Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь». За несколько дней стоимость расписок TCS на Лондонской бирже снизилась с более чем $22 до $15,5 10 марта. 11 марта торги открылись ростом на более чем 6,5% — до $16,5 на 11:16.

На фоне волатильности на рынках и новостей от Олега Тинькова участились звонки клиентов, но оттоков в группе не наблюдают, сказал Хьюз.

Возвращение дивидендов

TCS вернется к выплате дивидендов. 10 марта совет директоров одобрил промежуточные выплаты в 2020 году в размере $0,21 на акцию. В сумме группа выплатит $42 млн, большая часть этой суммы достанется контролирующему акционеру Олегу Тинькову. TCS пока не меняет дивидендную политику, согласно которой группа должна направлять на выплату акционерам 30% от прибыли по МСФО. «Если будет благоприятная ситуация, будем распределять до 30%», — сказал финансовый директор банка Илья Писемский.

В прошлом году группа не выплачивала дивиденды, объясняя это желанием инвесторов, которые хотели «поддержать рост кредитования и запаса капитала». В 2019 году TCS вышла на SPO и привлекла $300 млн в капитал. Пополнение капитала группы было связано с регуляторными мерами ЦБ по охлаждению потребительского кредитования. В апреле 2019 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые выдаются по ставкам от 10 до 30%, а с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН), который должен был сделать выдачу займов перекредитованным заемщикам менее рентабельной для банков. Тинькофф Банк — монолайнер и специализируется на потребительском кредитовании. В своем проспекте для SPO TCS отмечала, что считает меры ЦБ одним из рисков для себя.