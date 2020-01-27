Голикова назвала число претендующих на маткапитал в 2020 году россиян

В 2020 году детские пособия на первого ребенка смогут получить 558 тыс. россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета «Единой России», передает корреспондент РБК.

Претендовать на выплату маткапитала на второго ребенка смогут 551 тыс. граждан. Пособием для детей от трех до семи лет смогут воспользоваться 2,4 млн россиян.

По ее словам, в 2020 году на выплаты в рамках материнского капитала планируется направить 122,4 млрд руб., затем эта цифра будет расти.

Ранее, 15 января, во время послания президента Федеральному собранию Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал в размере 466 617 руб. при рождении первого ребенка и в размере 616 617 руб. — при появлении в семье второго ребенка. При рождении третьего и четвертого ребенка государство будет выплачивать за семью 450 тыс. руб. взятого ею ипотечного кредита.