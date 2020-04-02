Кремль ответил на сообщение Госдепа о покупке медоборудования у России

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На вопрос о том, кто именно в США попросил Россию помочь с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом, ответят дипломаты Министерства иностранных дел, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На этот счет мы договорились, что даст информацию МИД», — сказал Песков.

Вечером 1 апреля в аэропорт Нью-Йорка прибыл самолет ВКС России. Он доставил аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус, американская сторона согласились приобрести у России доставленное медицинское оборудование. Впоследствии все товары передали Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).