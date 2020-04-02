В Госдепе оценили гуманитарную помощь России для борьбы с COVID-19

Россия и США не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена в прошлом и продолжат делать это в будущем, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Так Госдепартамент прокомментировал прибытие в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией. «Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — говорится в заявлении.

Ортэгус отметила, что США нацелены на борьбу с распространением коронавируса, однако не могут справится с этим в одиночку. Она добавила, что на прошлой недели страны Группы двадцати договорились о сотрудничестве в этом вопросе. Кроме того, США согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ и средства личной защиты. Они были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США.