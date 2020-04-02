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В Госдепе оценили гуманитарную помощь России для борьбы с COVID-19

Россия и США не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена в прошлом и продолжат делать это в будущем, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Так Госдепартамент прокомментировал прибытие в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией. «Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — говорится в заявлении.

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Ортэгус отметила, что США нацелены на борьбу с распространением коронавируса, однако не могут справится с этим в одиночку. Она добавила, что на прошлой недели страны Группы двадцати договорились о сотрудничестве в этом вопросе. Кроме того, США согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ и средства личной защиты. Они были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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30 марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре проблему распространения коронавируса. После этого Трамп сообщил, что Россия направила в США «очень-очень большой самолет» с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с инфекцией. Вечером 1 апреля по московскому времени борт ВКС России приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

Теги: Госдепартамент США, гуманитарная помощь, коронавирус
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