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СМИ узнали о возможном противодействии разработке «Сколково» коронавирусу

Российские ученые из «Сколково» в ходе исследований пришли к выводу, что обработанная холодной плазмой вода способна уничтожить бактерии, грибки и вирусы, а также, возможно, коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщают «Известия». Однако проверка воздействия на возбудитель Covid-19 пока не проведена.

По данным издания, жидкость получила название «Магнарил». Ученые считают, что в такой жидкости разрушаются белки, а после высыхания на обработанной поверхности образуются лишь обычные соль и вода.

Работает технология следующим образом: установка производит холодную плазму — газ из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в простую воду. Атомы теряют часть электронов, после чего пропадает способность соединяться в молекулу H2O. В результате возникают различные формы кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов. Вирусы также погибают после воздействия с хлорноватистой кислотой.

По словам главы базирующейся в «Сколково» компании «Магнарил аква лаб» Дмитрия Балаболина, одна десятая соли такой кислоты в воде может препятствовать размножению коронавируса. При этом сама кислота намного активнее своей соли. За счет этого ученые считают, что такая жидкость способна не только остановить размножение коронавируса, но и ликвидировать патоген.

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Жидкость пригодна для использования медицинских масок, различных поверхностей, а также для распыления в воздухе. Для человека она не представляет опасности, утверждает компания.

Но не все ученые верят в перспективы новой разработки. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил газете, что перекись водорода — более сильный окислитель и стоит она дешевле.

Ранее специалисты Российской академии наук (РАН) разработали три вакцины для лечения коронавируса. В частности, речь идет о препаратах «Триазавирин», «Фавипиравир» и «Фортепрен». До этого Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

Теги: ученые, «Сколково», коронавирус
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