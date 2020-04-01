В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 42 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии достигло 5717. Скончался от вируса 201 человек, сообщается на сайте минздрава страны.

По его данным, вирус подтвердился у 5717 человек. Уровень смертности достиг 3,5%. Наибольшее число заболевших приходится на штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В середине марта стало известно, что коронавирусом заразился председатель сената Бразилии Дави Алколумбре. Впоследствии он был изолирован. Отмечалось, что болезнь у сенатора протекает без тяжелых симптомов.

Алколубре стал вторым сенатором, заразившимся коронавирусом. Ранее положительный результат дал тест Нельсиньо Трада, председателя комитета по международным отношениям и национальной обороне, который заразился коронавирусом во время поездки в США вместе с президентом Бразилии Жоиром Болсонару. По итогам теста у бразильского лидера коронавирус не был выявлен.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире коронавирусом заразились 754 948. Умерли 36 571 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на США (140 640). Далее следуют Италия (101 739), Испания (85 195), Китай (82 545), и Германия (61 913).