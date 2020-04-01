Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Аэропорт «Шереметьево» закрыл третий терминал из-за пандемии коронавируса Общество, 04:16 В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 42 человека Общество, 03:51 Сеть отелей Marriott сообщила о возможной утечке данных 5,2 млн клиентов Общество, 03:22 Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях Общество, 03:04 Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек Общество, 02:36 В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля Общество, 01:53 В Татарстане утвердили получение спецпропусков через СМС Общество, 01:34 В ВОЗ сообщили о более 750 тыс. зараженных коронавирусом в мире Общество, 01:33 Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом Общество, 01:14 ВОЗ посчитала возможным уйти от европейского сценария пандемии в России Общество, 01:00 В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина Общество, 00:51 ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса Общество, 00:43 В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом Общество, 00:29 Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Экономика, 00:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 42 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии достигло 5717. Скончался от вируса 201 человек, сообщается на сайте минздрава страны.

По его данным, вирус подтвердился у 5717 человек. Уровень смертности достиг 3,5%. Наибольшее число заболевших приходится на штаты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В середине марта стало известно, что коронавирусом заразился председатель сената Бразилии Дави Алколумбре. Впоследствии он был изолирован. Отмечалось, что болезнь у сенатора протекает без тяжелых симптомов.

Алколубре стал вторым сенатором, заразившимся коронавирусом. Ранее положительный результат дал тест Нельсиньо Трада, председателя комитета по международным отношениям и национальной обороне, который заразился коронавирусом во время поездки в США вместе с президентом Бразилии Жоиром Болсонару. По итогам теста у бразильского лидера коронавирус не был выявлен.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире коронавирусом заразились 754 948. Умерли 36 571 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на США (140 640). Далее следуют Италия (101 739), Испания (85 195), Китай (82 545), и Германия (61 913).

Теги: Бразилия, коронавирус
Материалы по теме
Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус
Политика
Число заболевших членов делегации Болсонару в США выросло до трех
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter