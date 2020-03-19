Председатель бразильского сената заразился коронавирусом

Тест председателя сената Бразилии Дави Алколумбре на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.

Как заявили в сенате, Алколумбре находится в изоляции дома, а болезнь протекает без тяжелых симптомов.

Глава законодательного органа стал уже вторым сенатором, заразившимся коронавирусом. Ранее положительный результат дал тест Нельсиньо Трада, председателя комитета по международным отношениям и национальной обороне. Он заразился во время поездки в США вместе с президентом Бразилии Жоиром Болсонару.

Во многих странах первые лица государств и руководители органов власти, а также члены их семей заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, среди заразившихся жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес.