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Пандемия коронавируса ,  
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Председатель бразильского сената заразился коронавирусом

Тест председателя сената Бразилии Дави Алколумбре на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента страны.

Как заявили в сенате, Алколумбре находится в изоляции дома, а болезнь протекает без тяжелых симптомов.

Глава законодательного органа стал уже вторым сенатором, заразившимся коронавирусом. Ранее положительный результат дал тест Нельсиньо Трада, председателя комитета по международным отношениям и национальной обороне. Он заразился во время поездки в США вместе с президентом Бразилии Жоиром Болсонару.

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Во многих странах первые лица государств и руководители органов власти, а также члены их семей заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, среди заразившихся жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес.

Коронавирусом заразился министр внутренних дел Австралии Питер Даттон. Он находится в больнице и чувствует себя хорошо.

Коронавирусную инфекцию выявили у нескольких звезд, среди которых актеры Том Хэнкс с супругой, Идрис Эльба, Ольга Куриленко.

Теги: Бразилия, сенат, коронавирус
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