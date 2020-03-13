СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Бразилии

Он сдал тест после того, как вирус нашли у главы секретариата администрации президента. Незадолго до этого оба чиновника контактировали с президентом США Дональдом Трампом

Жаир Болсонару (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Результаты первых тестов президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказались положительными, сообщает Jornal O DIA со ссылкой на источники в официальной резиденции главы государства. Также об этом сообщает Fox News.

Телеканал также сообщает со ссылкой на сына президента Бразилии, Эдуардо Болсонару, что врачи проводят тестирование для того, чтобы подтвердить диагноз. Результаты будут позже в пятницу, сообщает Болсонару-младший. Он также сообщил на своей странице в Twitter, что обследование на коронавирус еще не завершено, добавив, что вокруг этого вопроса «слишком много лжи и слишком мало информации».

«Всегда есть люди, которые говорят неправду в медиа, и, если их слова подтверждаются, они говорят: «Я говорил вам!» — а если нет, то это просто еще одно фейковое сообщение», — написал Эдуард Болсонару.

В другом, более раннем сообщении он утверждал, что у президента не наблюдается никаких симптомов болезни.