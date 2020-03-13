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СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у президента Бразилии

Он сдал тест после того, как вирус нашли у главы секретариата администрации президента. Незадолго до этого оба чиновника контактировали с президентом США Дональдом Трампом
Жаир Болсонару (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Результаты первых тестов президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказались положительными, сообщает Jornal O DIA со ссылкой на источники в официальной резиденции главы государства. Также об этом сообщает Fox News.

Телеканал также сообщает со ссылкой на сына президента Бразилии, Эдуардо Болсонару, что врачи проводят тестирование для того, чтобы подтвердить диагноз. Результаты будут позже в пятницу, сообщает Болсонару-младший. Он также сообщил на своей странице в Twitter, что обследование на коронавирус еще не завершено, добавив, что вокруг этого вопроса «слишком много лжи и слишком мало информации».

«Всегда есть люди, которые говорят неправду в медиа, и, если их слова подтверждаются, они говорят: «Я говорил вам!» — а если нет, то это просто еще одно фейковое сообщение», — написал Эдуард Болсонару.

В другом, более раннем сообщении он утверждал, что у президента не наблюдается никаких симптомов болезни.

Болсонару сдал тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сообщал Estadao. Он входил в состав делегации, которая незадолго до этого посещала США и встречалась с президентом Дональдом Трампом и его окружением.

Сам Болсонару контактировал с Трампом и посещал его резиденцию Мар-а-Лаго.

После обнаружения вируса у Вайнгартена пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президенту США нет необходимости проверяться на коронавирус, поскольку он «практически не общался» с бразильским чиновником.

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После того как появились новости о наличии вируса у Болсонару, в Белом доме созвали экстренную встречу, сообщал Fox News.

По информации Bloomberg, полученной от источников, американский президент собирается объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в стране. Он задействует федеральный закон под название Stafford Act, который позволит в этой ситуации оказать больше федеральной помощи штатам и муниципалитетам для борьбы с коронавирусом, передает агентство.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, в США всего выявлено 987 случаев заболевания, умерли 29 человек. Центры по контролю и предотвращению заболеваний в США (CDC) сообщают, что всего погибли 36 человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Бразилия
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