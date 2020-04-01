Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек

За минувшие сутки в США умерли 770 человек от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Согласно выкладкам телекомпании, этот показатель является самым большим по стране за день. Общее число летальных исходов в стране возросло до 3774.

По состоянию на 31 марта США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке континентальный Китай. В числе других стран с высокими показателями смертности оказалась Италия, где умерли 12 428 человек, Испания с 8269 жертвами и Франция (3024 погибших).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 186 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3810 человек. На поправку пошли 6910 человек.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что коронавирус носит цикличный характер. По его словам, вторая вспышка заболевания может вернуться осенью текущего года из-за распространения болезни от человека к человеку. К новой вспышке граждане будут подготовлены лучше, считает Фаучи.