США обошли Китай по числу смертей от коронавируса

По числу погибших страна вышла на третье место после Италии и Испании. Власти утверждают, что видят улучшение ситуации

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США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке Китай. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные по всему миру о пострадавших от новой болезни.

В соответствии с этими данными, в Соединенных Штатах умерли 3415 человек, на 106 больше, чем в континентальном Китае.

Наихудшая ситуация в США складывается в Нью-Йорке, где только за последние сутки умерли 208 человек, а общее количество погибших достигло 1550. Больше сотни умерших в штатах Вашингтон (210), Нью-Джерси (198), Луизиана (185), Мичиган (184), Калифорния (149) и Джорджия (108).

На этом фоне член национального штаба по борьбе с коронавирусом Антонио Фаучи заявил, что в сложившейся ситуации у США будет хороший шанс справиться со второй волной коронавируса, если таковая наступит. По его словам, у страны будут и лучшее оборудование, и лучшая готовность к эпидемии. Фаучи также добавил, что видит признаки улучшения ситуации благодаря увеличившейся социальной дистанции, потому что жители предпочитают самоизолироваться.