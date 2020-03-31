В Италии сообщили о 837 умерших от коронавируса за последние сутки
За последние сутки в Италии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 837 человек. Об этом сообщает информагентство Ansa со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
В общей сложности с начала эпидемии в Италии жертвами вируса стали 12 428 человек. При этом число вылечившихся пациентов составило 15 729 человек (плюс 1109 за сутки).
Роспотребнадзор, mos.ru
Общее количество инфицированных граждан, включая умерших и выздоровевших, достигло 105 792. За сутки прирост заболевших составил 2107 человек, это на 469 инфицированных больше, чем днем ранее.
Наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта — 969 человек.