В Италии сообщили о 837 умерших от коронавируса за последние сутки

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За последние сутки в Италии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 837 человек. Об этом сообщает информагентство Ansa со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

В общей сложности с начала эпидемии в Италии жертвами вируса стали 12 428 человек. При этом число вылечившихся пациентов составило 15 729 человек (плюс 1109 за сутки).

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Общее количество инфицированных граждан, включая умерших и выздоровевших, достигло 105 792. За сутки прирост заболевших составил 2107 человек, это на 469 инфицированных больше, чем днем ранее.

Наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта — 969 человек.