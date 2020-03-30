В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек

За последние сутки в Италии выявили еще 1648 тыс. заболевших по сравнению с 3,8 тыс. днем ранее. Несмотря на то что темпы распространения вируса замедлились, в стране нельзя ослаблять антивирусный контроль, отмечают власти

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В Италии с начала эпидемии COVID заразились более 101 тыс. человек, приводит данные властей газета Corriere della Sera.

По состоянию на 30 марта из них выздоровели уже более 14,6 тыс. пациентов, а более 11,5 тыс. умерли от вызванных вирусом осложнений.

Таким образом, сейчас в Италии более 75,5 тыс. заразившихся. За прошедшие сутки их число увеличилось на 1648 человек по сравнению с 3,8 тыс. днем ранее.

Больше всего заболевших отмечено в Ломбардии. По словам губернатора региона Аттилио Фонтаны, темпы распространения инфекции перестали идти в гору, однако это не значит, что люди должны вернуться к обычной жизни и перестать соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что в последние дни наблюдал, как на фоне относительно хороших сообщений о ситуации с коронавирусом на улицах появилось больше людей и машин, и призвал правительство не ослаблять контроль.