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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек

За последние сутки в Италии выявили еще 1648 тыс. заболевших по сравнению с 3,8 тыс. днем ранее. Несмотря на то что темпы распространения вируса замедлились, в стране нельзя ослаблять антивирусный контроль, отмечают власти
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

В Италии с начала эпидемии COVID заразились более 101 тыс. человек, приводит данные властей газета Corriere della Sera.

По состоянию на 30 марта из них выздоровели уже более 14,6 тыс. пациентов, а более 11,5 тыс. умерли от вызванных вирусом осложнений.

Таким образом, сейчас в Италии более 75,5 тыс. заразившихся. За прошедшие сутки их число увеличилось на 1648 человек  по сравнению с 3,8 тыс. днем ранее.

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Больше всего заболевших отмечено в Ломбардии. По словам губернатора региона Аттилио Фонтаны, темпы распространения инфекции перестали идти в гору, однако это не значит, что люди должны вернуться к обычной жизни и перестать соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что в последние дни наблюдал, как на фоне относительно хороших сообщений о ситуации с коронавирусом на улицах появилось больше людей и машин, и призвал правительство не ослаблять контроль.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия лидирует по числу умерших от коронавирусной инфекции. По количеству заразившихся она находится на втором месте, уступая США.

Материал дополняется

Автор: Виктория Полякова
Теги: Италия, коронавирус
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