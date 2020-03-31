В мэрии сообщили о состоянии здоровья Собянина

Сергей Собянин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом заявила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова после выявления коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пишет ТАСС.

«Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим», — сказала Пенькова.

Собянин посещал медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, вместе с президентом Владимиром Путиным 24 марта. Там он контактировал с Проценко, у которого 31 марта обнаружили коронавирус.

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По словам медика, он чувствует себя хорошо и изолировался в кабинете, откуда продолжает работать дистанционно. Проценко выразил надежду, что полученный за месяц иммунитет поможет справиться с заболеванием.