В мэрии сообщили о состоянии здоровья Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом заявила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова после выявления коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пишет ТАСС.
«Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим», — сказала Пенькова.
Собянин посещал медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, вместе с президентом Владимиром Путиным 24 марта. Там он контактировал с Проценко, у которого 31 марта обнаружили коронавирус.
Роспотребнадзор, mos.ru
По словам медика, он чувствует себя хорошо и изолировался в кабинете, откуда продолжает работать дистанционно. Проценко выразил надежду, что полученный за месяц иммунитет поможет справиться с заболеванием.