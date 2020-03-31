Пандемия коронавируса , 31 мар, 17:16
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Федермессер ушла на карантин после интервью с Проценко
Нюта Федермессер
Общественный деятель и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер находится на карантине по коронавирусу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОНФ.
«Она сдала анализы на коронавирус, результат ожидается в ближайшее время. Она чувствует себя хорошо», — сообщили в пресс-службе.
26 марта Федермессер опубликовала на своем YouTube-канале разговор «без масок» с главным врачом инфекционного центра в Коммунарке Денисом Проценко, у которого позже был выявлен COVID-19.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
О том, что у Проценко диагностировали коронавирус, стало известно 31 марта. Отмечалось, что он проходит лечение в своей же больнице.