Федермессер ушла на карантин после интервью с Проценко

Нюта Федермессер (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Общественный деятель и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер находится на карантине по коронавирусу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Она сдала анализы на коронавирус, результат ожидается в ближайшее время. Она чувствует себя хорошо», — сообщили в пресс-службе.

26 марта Федермессер опубликовала на своем YouTube-канале разговор «без масок» с главным врачом инфекционного центра в Коммунарке Денисом Проценко, у которого позже был выявлен COVID-19.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

О том, что у Проценко диагностировали коронавирус, стало известно 31 марта. Отмечалось, что он проходит лечение в своей же больнице.