В Совфеде не выявили положительных результатов теста на коронавирус

Андрей Кутепов сдает тест на коронавирус (Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости)

По итогам тестирования на коронавирус в Совете Федерации ни у одного сенатора или сотрудника аппарата не выявили положительного результата. Об этом говорится в сообщении верхней палаты, поступившем в РБК.

Тем не менее тестирование продолжается, поскольку Совфед не приостановил работу. Так, 30 марта сенаторы, участвующие в заседаниях комитетов, снова сдадут анализы на COVID-19.

Согласно сообщению, в верхней палате предпринимают необходимые меры для недопущения распространения заболевания: проводится санитарная обработка поверхностей, у входа в здание сотрудникам измеряют температуру, в холлах установлены антисептики.

Ранее источники РБК сообщали, что сенатора от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу Коммунарки. В Совфеде сообщили, что она сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат.