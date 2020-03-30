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В Совфеде не выявили положительных результатов теста на коронавирус

Андрей Кутепов сдает тест на коронавирус (Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости)

По итогам тестирования на коронавирус в Совете Федерации ни у одного сенатора или сотрудника аппарата не выявили положительного результата. Об этом говорится в сообщении верхней палаты, поступившем в РБК.

Тем не менее тестирование продолжается, поскольку Совфед не приостановил работу. Так, 30 марта сенаторы, участвующие в заседаниях комитетов, снова сдадут анализы на COVID-19.

Согласно сообщению, в верхней палате предпринимают необходимые меры для недопущения распространения заболевания: проводится санитарная обработка поверхностей, у входа в здание сотрудникам измеряют температуру, в холлах установлены антисептики.

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Ранее источники РБК сообщали, что сенатора от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу Коммунарки. В Совфеде сообщили, что она сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 марта заявила об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию.

Сотрудников верхней палаты старше 65 лет перевели на удаленный режим работы, однако данная мера не распространяется на руководящий состав Совфеда.

Теги: Совет Федерации, коронавирус, сенаторы, тесты, результат
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