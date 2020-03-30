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Иудеи и католики рассказали о проведении Пасхи в условиях карантина

Фото: Mario Tama / Getty Images

Верующие смогут участвовать в богослужениях Страстной недели и Пасхи дистанционно через интернет, сообщил РБК священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве Кирилл Горбунов.

По словам Горбунова, архиепископ уже 20 марта обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов, и все богослужения в Москве и Санкт-Петербурге были переведены в дистанционный режим. «Тем не менее в храм можно прийти исповедаться и причаститься тем, кому это чрезвычайно необходимо», — сказал он.

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Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган сообщил РБК, что в связи с эпидемией синагоги по распоряжению главного раввина закрыты на карантин, и вряд ли откроются к Песаху — одному из главных праздников в иудаизме, посвященному исходу иудеев из Египта.

«Поэтому вечером 8 апреля с выходом звезд евреи прочитают вечернюю молитву дома и сядут за пасхальную трапезу в кругу семьи и близких друзей. Те евреи, которые не живут в шаговой доступности от синагоги, делали так всегда, поэтому для них в порядке празднования вообще ничего не изменилось», — рассказал Коган.

Он объяснил, что самая важная часть этого праздника — пасхальный седер, то есть праздничная трапеза, которая проходит в кругу семьи и ближайших родственников и знакомых. «В нормальных условиях перед тем, как сесть за трапезу, евреи идут в синагогу на вечернюю молитву», — добавил пресс-секретарь раввина.

Католическая Пасха в 2020 году выпадает на 12 апреля, Песах начнется 8 апреля и продлится до 16 апреля. Православные отметят Пасху 19 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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23 марта рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.

25 марта в Федерации еврейских общин России сообщили о закрытии всех синагог в стране на фоне распространения инфекции. Еще раньше в Москве закрыли для прихожан мечеть, мусульманский культурный центр и общины.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 марта призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома.

Теги: религия, карантин, Пасха, коронавирус, новости РБК
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