Иудеи и католики рассказали о проведении Пасхи в условиях карантина

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Верующие смогут участвовать в богослужениях Страстной недели и Пасхи дистанционно через интернет, сообщил РБК священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве Кирилл Горбунов.

По словам Горбунова, архиепископ уже 20 марта обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов, и все богослужения в Москве и Санкт-Петербурге были переведены в дистанционный режим. «Тем не менее в храм можно прийти исповедаться и причаститься тем, кому это чрезвычайно необходимо», — сказал он.

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган сообщил РБК, что в связи с эпидемией синагоги по распоряжению главного раввина закрыты на карантин, и вряд ли откроются к Песаху — одному из главных праздников в иудаизме, посвященному исходу иудеев из Египта.

«Поэтому вечером 8 апреля с выходом звезд евреи прочитают вечернюю молитву дома и сядут за пасхальную трапезу в кругу семьи и близких друзей. Те евреи, которые не живут в шаговой доступности от синагоги, делали так всегда, поэтому для них в порядке празднования вообще ничего не изменилось», — рассказал Коган.