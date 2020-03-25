В России из-за коронавируса закрыли все синагоги

Все синагоги России были закрыты на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

На прошлой неделе рекомендацию о закрытии во всех регионах страны направили президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар.

«В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры», — говорится в заявлении ФЕОР.

При этом закрытие синагог не означает, что работа еврейских общин будет прекращена. Отмечается, что они продолжат свою деятельность в дистанционном формате.

23 марта рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений. Также Минздрав и глав регионов обязали в течение 10 дней обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения.

По последним данным оперативного штаба, в России коронавирусом заразились 495 человек в более чем 50 регионах страны. Из них 290 случаев заражения — в Москве. В качестве мер по нераспространению вируса правительство России поручило в регионах приостановить работу развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат.

Курение кальянов в заведениях общепита будет запрещено.