AliExpress и «Почта России» купили в Китае маски для сотрудников почты

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«AliExpress Россия» и «Почта России» закупили 1 млн медицинских масок и 50 тыс. санитайзеров для защиты курьеров и сотрудников почтовых отделений у производителей в Китае, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Груз прошел таможенный контроль по упрощенной процедуре. Медицинские маски привезли самолетом «Почты России» из Ханчжоу в Новосибирск.

Их раздадут сотрудникам почтовых отделений, курьерам, работникам сортировочных центров в Москве и регионах с большим числом зараженных. Антисептики также предназначены для сотрудников и посетителей «Почты России», а кроме того, для обработки поверхностей в отделениях.

«На прошлой неделе мы предложили партнерам не повышать цены на маски и антисептики в ситуации ажиотажного спроса и внимательно следим за тем, что происходит на площадке. Теперь не менее важно обеспечить масками и антисептиками в первую очередь тех, кому они нужнее всего: медицинских работников, курьеров и сотрудников отделений почты, через которых каждый день проходит множество людей», — заявил генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.