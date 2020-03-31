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AliExpress и «Почта России» купили в Китае маски для сотрудников почты

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

«AliExpress Россия» и «Почта России» закупили 1 млн медицинских масок и 50 тыс. санитайзеров для защиты курьеров и сотрудников почтовых отделений у производителей в Китае, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Груз прошел таможенный контроль по упрощенной процедуре. Медицинские маски привезли самолетом «Почты России» из Ханчжоу в Новосибирск.

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Их раздадут сотрудникам почтовых отделений, курьерам, работникам сортировочных центров в Москве и регионах с большим числом зараженных. Антисептики также предназначены для сотрудников и посетителей «Почты России», а кроме того, для обработки поверхностей в отделениях.

«На прошлой неделе мы предложили партнерам не повышать цены на маски и антисептики в ситуации ажиотажного спроса и внимательно следим за тем, что происходит на площадке. Теперь не менее важно обеспечить масками и антисептиками в первую очередь тех, кому они нужнее всего: медицинских работников, курьеров и сотрудников отделений почты, через которых каждый день проходит множество людей», — заявил генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.

На фоне дефицита медицинских масок, зафиксированного ФАС в феврале, правительство России запретило до 1 июня вывозить их из страны. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для обеспечения населения необходимым количеством масок их производители перешли на работу без выходных. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин поручил привлечь к изготовлению масок заключенных и военных.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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23 марта стало известно, что Китай передал в Россию 25,5 млн медицинских масок. Их получат волонтеры, которые приносят продукты пожилым людям, а также ряд ведомств, в том числе Федеральная таможенная служба и МВД.

Теги: «Почта России», AliExpress, медицинские маски
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