СМИ сообщили о заражении коронавирусом советницы Нетаньяху

Советница премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на материал телеканала Channel 12, который ссылался на источник в правительстве Израиля

«Результат теста Ривки Палух оказался положительным, тестирование произведено после того, как ее супруг был госпитализирован с вирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на минувшей неделе Палух присутствовала на встрече с Нетаньяху. Как сообщил представитель администрации израильского премьера, это происходило с соблюдением всех рекомендаций минздрава страны. По его словам, согласно этим же рекомендациям другие советники и сам премьер могут быть помещены на 14-дневный карантин. О том, какие меры будут приняты, станет известно по итогам эпидемиологического исследования.

12 марта в рамках мер по нераспространению коронавируса власти Израиля ограничили въезд иностранных туристов в страну.

15 марта Биньямин Нетаньяху сдал тест на коронавирус. Как показало исследование, заболевание у израильского премьера не было выявлено. Кроме того, Нетаньяху говорил о намерении Израиля бороться с распространением коронавирусной инфекции при помощи антитеррористических технологий.

Впоследствии власти запретили жителям Израиля покидать свои дома.