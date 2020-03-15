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Израиль раскрыл результаты теста Нетаньяху на коронавирус

Тест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы кабмина.

«Результаты теста премьер-министра Биньямина Нетаньяху и тех, кто находился в непосредственном контакте с ним, на коронавирус были отрицательными» — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тесты проводились в соответствии с указаниями заместителя генерального директора канцелярии премьер-министра по безопасности и чрезвычайным ситуациям.

9 марта израильские власти объявили, что все въезжающие в страну иностранные граждане будут обязаны пройти 14-дневный карантин. По словам Нетаньяху, принятая мера предосторожности введена временно — она будет действовать в течение двух недель. В случае улучшения эпидемиологической ситуации карантинная политика будет изменена.

Как заявил министр здравоохранения страны Моше Бар Симан Тов, на карантин не будут садиться те, кто уже въехал в Израиль к 9 марта.

Фактически с 12 марта Израиль ограничил въезд иностранных туристов в страну, так как все пребывающие должны быть помещены в изоляцию в домашних условиях. И далеко не все виды гостиничного размещения подходят для этого.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, коронавирус
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