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Пандемия коронавируса ,  
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В Израиле запретили гражданам покидать дома из-за коронавируса

Власти Израиля запретили соотечественникам покидать свои дома на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил во время специального телеобращения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает издание The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, меры вступают в силу с 00:00 20 марта.

«Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома», — сказал израильский премьер.

Он также призвал местных жителей соблюдать карантинные меры, так как они помогут спасти много жизней.

Согласно обязательным рекомендациям минздрава Израиля, граждане страны могут покидать свои дома только лишь в случае необходимости покупки продуктов или лекарств. Под запрет попали посещение общественных мест, в том числе парков и пляжей, а также возможность объединяться в большие компании. В частности, официально разрешено собираться группами не более 10 человек. Проезд в лифте возможен строго по одному. За нарушение карантинных мер положен штраф.

Ранее Нетаньяху заявил об отрицательном результате на наличие у его коронавирусной инфекции.  Кроме того, Нетаньяху говорил о намерении Израиля бороться с распространением коронавирусной инфекции при помощи антитеррористических технологий.

12 марта в рамках мер по нераспространению коронавируса Израиль ограничил въезд иностранных туристов в страну.

По последним данным SCMP, число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 229 520 тыс. человек. Умерли 9755 человек.

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, запрет, коронавирус
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