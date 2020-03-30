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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае за сутки умерли от коронавируса четыре человека

За прошедшие сутки в Китае скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 четыре человека. Все погибшие приходятся на провинцию Хубэй, которая стала очагом распространения вируса. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР на 29 марта.

По данным комитета, число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается. С начала распространения коронавируса число выздоровевших в стране составило 93% человек. За сутки на поправку пошли 322 человек. За два с лишним месяца число заразившихся вирусом по стране достигло 81,4 тыс. человек. Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировали 13 669 случаев заражения, из них 118 с летальным исходом, смертность составила 0,86%.

В самой провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки вируса, зафиксировали 67 901 случаев заражения вирусом. В материковом Китае за прошедшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны (провинция Ганьсу).

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Ранее представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о том, что в целом Китаю удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. При этом дон допустил возникновение нового витка борьбы с вирусом в Китае, так как в стране продолжает расти число завозных случаев продолжает расти.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. 12 марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.

Теги: Китай, коронавирус
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