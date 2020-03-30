В Сеуле сообщили об испытании КНДР многозарядной пусковой установки

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) провела 29 марта испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Отмечается, что испытания прошли успешно. По данным издания, пуск был проведен с территории административного центра Вонсан провинции Канвондо. Запуск был произведен с целью проверки стратегических и технических характеристик установки.

21 марта КНДР произвела из провинции Пхенан-Пукто пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Эти испытания КНДР стали третьими с начала года. Первые запуски Северная Корея осуществила 2 марта.

9 марта южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила три ракеты в направлении Японского моря в рамках боевых учений. Их наибольшая дальность не превышала 200 км, а высота, которой они способны достичь, — не более 50 км.