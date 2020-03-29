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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тыс. человек.

Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 по всему мире достигло превысило 638 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 29 марта.

По данным организации, за все время от вируса скончались 30 105 пациентов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, лидирующей страной по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом являются США (135 499), которые обошли Италию (97 689) и Китай (82 122). Далее следует Испания (78 799), затем Германия (60 659) и Франция (40 704).

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-форума «Следующие 20 лет» заявила о готовности российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Она отметила, что в случае, если граждане не будут соблюдать правила изоляции, число случаев заражения будет расти.

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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом. Всего по стране зарегистрировано 1534 случая заражения вирусом. Наибольшее количество заболевших приходится на Москву (197) и Московскую область (27). Эти же регионы являются лидерами по общему количеству заболеваний.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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