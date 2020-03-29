В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

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Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Он уточнил, что продление затронет только тех, кто будет соблюдать режим самоизоляции и не будет использовать общественный транспорт на объявленной нерабочей неделе.

Отмечается, что в случае соблюдения ограничений проездные продлят на пять дней. Для этого не ранее 6 апреля нужно обратиться в кассы метрополитена или в «Мосгортранс», говорится в документе.

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России выходной в качестве меры по предупреждению коронавируса. Президент Владимир Путин говорил, что при соблюдение гражданами режима самоизоляции может замедлить темпы распространения заболевания.