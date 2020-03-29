Власти назвали процент тяжелых больных коронавирусом моложе 40 лет

Власти Москвы сообщили об опасности коронавируса практически для всех возрастных групп. По данным оперативного штаба, почти половина пациентов, переносящих заболевание в тяжелой форме, — люди моложе 60 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходятся на возрастную группу моложе 40 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста», — говорится в сообщении штаба.

По данным оперштаба, из 1014 заболевших коронавирусом в Москве 46% — это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу подтвержденных диагнозов находится возрастная группа от 18 до 34 лет (33,5%). 15% заразившихся составляют люди старше 65 лет, а 5,5% — дети. Инфекция у детей может протекать практически без симптомов, однако заразившись, они являются носителями вируса.