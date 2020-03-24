Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Россия в самом плохом варианте развития событий ждет «итальянский сценарий» развития эпидемии, при котором остановить вспышку болезни не удастся. Об этом главврач больницы для зараженных коронавирусом предупредил президента

Владимир Путин и Денис Проценко (Фото: Global Look Press)

Россия должна быть готова к наиболее тяжелому, «итальянскому» сценарию распространения коронавируса. Об этом в беседе с Владимиром Путиным заявил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин в начале беседы обратился к Проценко с просьбой дать советы и замечания к работе правительства по сдерживанию COVID-19.

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается. «Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать «итальянский» сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», — сказал Проценко президенту.

При этом Проценко не исключил и того, что эпидемия в России будет развиваться по «азиатскому сценарию», — в этом случае распространение заболевания оборвется к апрелю—маю.