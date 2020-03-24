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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Россия в самом плохом варианте развития событий ждет «итальянский сценарий» развития эпидемии, при котором остановить вспышку болезни не удастся. Об этом главврач больницы для зараженных коронавирусом предупредил президента
Владимир Путин и Денис Проценко (Фото: Global Look Press)

Россия должна быть готова к наиболее тяжелому, «итальянскому» сценарию распространения коронавируса. Об этом в беседе с Владимиром Путиным заявил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин в начале беседы обратился к Проценко с просьбой дать советы и замечания к работе правительства по сдерживанию COVID-19.

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Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается. «Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать «итальянский» сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», — сказал Проценко президенту.

При этом Проценко не исключил и того, что эпидемия в России будет развиваться по «азиатскому сценарию», — в этом случае распространение заболевания оборвется к апрелю—маю.

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В Италии быстрое распространение коронавирусной инфекции началось в конце февраля, хотя первые случаи заражения были зафиксированы еще в конце января. К 9 марта Италия вышла на второе место в мире после Китая по числу заразившихся, к 24 марта число больных COVID-19 в стране составляет 63,9 тыс. Италия одновременно удерживает первое место в мире по числу погибших от заболевания — жертвами коронавирусной пневмонии в стране стали 6077 человек, почти в два раза больше, чем в КНР.

В Китае, откуда в январе началось распространение COVID-19, к середине марта удалось остановить распространение заболевания. Из общего числа в 81 588 зараженных к 24 марта были вылечены 73 280 человек, 3281 человек умер. Власти страны начали отменять карантинные меры, введенные для пресечения эпидемии. К 25 марта в городе Ухань, который был основным очагом заболевания, должны быть сняты все ограничения на въезд и выезд.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, коронавирус
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