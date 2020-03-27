Власти сообщили о 12 тыс. пытавшихся проехать в метро Москвы пенсионеров

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Утром 27 марта в московском метро пытались проехать 12 тыс. пассажиров, однако им пришлось уйти, поскольку их карты не работали. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса. 26 марта таких пассажиров было 63 тыс.

В дептрансе также отметили общее снижение количества пассажиров по сравнению с этой же датой прошлого года. Так, число людей в метро уменьшилось на 44%, наземным транспортном воспользовались на 41% меньше граждан.

На 40 и 35% упало число пассажиров в автобусах из Московской области и пригородных электричках соответственно. Количество клиентов каршеринга и такси снизилось на 32 и 31%.

Также к утреннему часу пик 27 марта в дептрансе отметили снижение числа ДТП на 27%.