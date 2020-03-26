В Подмосковье отменили транспортные льготы для людей на самоизоляции

Власти Московской области отменили транспортные льготы для лиц пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями, которые должны находится в режиме самоизоляции. В распоряжении губернатора Московской области Андрей Воробьева, которое было подписано 25 марта, указывается, что на территории региона приостанавливается оформление билетов на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с использованием социальных карт жителей Московской области.

Также действие льгот временно не будет распространяться и для обладателей социальных карт, обязанных соблюдать режим самоизоляции, в общественном транспорте Москвы.

Аналогичные меры ранее ввели власти Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин признал, что речь идет о непопулярном решении. «Но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — подчеркнул он.



