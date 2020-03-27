Правительство и банки определили отрасли с правом на кредитные каникулы

Анатолий Попов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Механизм субсидирования процентных выплат по кредитам малого и среднего бизнеса в течение полугода (так называемых кредитных каникул) коснется предприятий, работающих в сфере туризма, общепита, досуга и спорта, а также некоторых других. Об этом сообщил РБК заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу банка.

«Совместно с правительством РФ мы готовимся к запуску программы субсидирования малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей. [...] Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться в кредитующий банк. Программа предназначена для поддержки компаний, работающих в сфере туризма (авиаотрасль, туроператоры, гостиничный бизнес), общественного питания, занимающихся проведением досуговых и спортивных мероприятий, организацией конференций и выставок, а также предоставляющих бытовые услуги населению и услуги дополнительного образования», — заявил он.

По словам Попова, принцип программы заключается в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три равные части. Две части платит не клиент, а государство и сами банки, одну треть процентной ставки уплачивает предприниматель. «При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может платить эту треть, а может также перенести уплату одной трети процентов на более поздний срок — после 1 октября 2020 года», — уточнил зампред правления Сбербанка.

Ранее РБК сообщал, что Минэкономразвития разработало механизм отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отсрочка будет действовать с 1 апреля по 1 октября. Источник, знакомый с обсуждением, говорил, что меры поддержки будут касаться не всего сектора малого и среднего бизнеса, а только предприятий наиболее пострадавших отраслей, но конкретные отрасли не назывались.

Forbes 26 марта сообщил со ссылкой на документ, который был показан в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями, что правительство сформировало список из девяти отраслей, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии. Источник РБК сообщил, что такой список действительно составлен и «обсуждается в кулуарах».