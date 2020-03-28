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В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 50 178 тыс. человек. В общей сложности в стране умерли 338 человек, сообщает газета Welt со ссылкой на данные министерств здравоохранения федеральных земель ФРГ.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Гамбурге (1693 человек), Хайнсберге (1116 человек), Штутгарте (526), Эсслингене (568 человек) и Ахене (531 человек). 

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, а также перспективные исследования, которые ведутся в Германии и США. Лидеры условились работать на площадках G7 и G20, чтобы одержать победу над вирусом и улучшить экономическую ситуацию.

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Ранее Меркель дважды сдала анализы на наличие коронавируса. Оба теста дали отрицательный результат. Как заверил представитель Меркель, канцлер продолжает заниматься своими служебными обязанностями в режиме домашнего карантина.на следующей неделе канцлер сдаст третий тест. 

На фоне распространения коронавируса немецкие власти запретили собираться больше чем по два человека. Исключение сделали для семей и людей, проживающих вместе. Также было предписано закрыться всем кафе, ресторанам, а также предприятиям, оказывающим услуги населению в том случае, если они не смогут обеспечить двухметровую дистанцию между посетителями.

Первый случай заражения коронавирусом в Германии зафиксировли в конце января текущего года. Носителем вируса оказался мужчина из городского округа Штарнберг.

Теги: Германия, коронавирус
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