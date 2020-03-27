Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время домашнего карантина ей не хватает личных контактов. Об этом сообщает телеканал Welt.
Меркель отметила, что тратит много времени на видеоконференции и телефонные звонки, и сказала, что, работая из дома, «очень занята». Однако ей не хватает личных контактов и встреч с людьми, добавила канцлер.
«Тем не менее, мне так не хватает, например, того, что я сейчас не могу лично присутствовать на заседаниях кабинета министров», — сказала она.
22 марта представитель канцлера сообщил, что Меркель решила самоизолироваться после встречи с врачом, у которого впоследствии обнаружили новый тип коронавируса. Медик сделал ей прививку от пневмонии.