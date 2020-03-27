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Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время домашнего карантина ей не хватает личных контактов. Об этом сообщает телеканал Welt.

Меркель отметила, что тратит много времени на видеоконференции и телефонные звонки, и сказала, что, работая из дома, «очень занята». Однако ей не хватает личных контактов и встреч с людьми, добавила канцлер.

«Тем не менее, мне так не хватает, например, того, что я сейчас не могу лично присутствовать на заседаниях кабинета министров», — сказала она.

Повторный тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
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22 марта представитель канцлера сообщил, что Меркель решила самоизолироваться после встречи с врачом, у которого впоследствии обнаружили новый тип коронавируса. Медик сделал ей прививку от пневмонии.

Меркель сдала анализы на наличие коронавируса. Первый и второй тесты дали отрицательный результат. Представитель канцлера отмечал, что она продолжает работать из дома.

В четверг, 26 марта, Мекель участвовала в видеоконференции стран «Большой двадцатки» (G20), в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с новым коронавирусом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Ангела Меркель, карантин, коронавирус
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