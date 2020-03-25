Повторный тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Второй тест на новый тип коронавируса, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, показал отрицательный результат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Он отметил, что Меркель сдаст третий тест в начале следующей недели. «Канцлер продолжает работать из дома во время карантина», — отметил Зайберт.

Ангела Меркель самоизолировалась после того, как контактировала с врачом, у которого впоследствии выявили новый тип коронавируса. Медик делал канцлеру прививку от пневмонии.