В России зарегистрировали более полутора тысяч «коронавирусных» доменов

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В России за последние три месяца зарегистрировали 1634 доменных имени с различными упоминаниями коронавируса, сообщается на сайте координационного центра доменов.

«В период с 1 января по 27 марта 2020 года в домене.RU было зарегистрировано 1310, а в домене.РФ — 324 доменных имени, в которых встречаются слова corona, covid, virus, «корона», «ковид», «вирус», — уточняется в сообщении.

Всего в мире с января появилось около 4 тыс. новых адресов сайтов, которые так или иначе упоминают название заболевания, распространение которого ВОЗ признала пандемий.

Специалисты предупредили, что часть доменов с коронавирусом используют мошеннические и вредоносные сайты.