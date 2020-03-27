Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

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Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).

По закону юрлица и предприниматели должны сдать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев с начала года. Срок сдачи истекал 30 марта.

На следующей неделе наступал также дедлайн сдачи деклараций по налогу на прибыль и налогу на имущество за 2019 год, налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за февраль и деклараций для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Теперь у бизнеса есть время до 6 апреля.

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей по всей России с сохранением за работниками зарплат. Первый рабочий день — 6 апреля. Продолжат работу медучреждения, аптеки, продовольственные магазины, банки, транспорт, а также органы власти всех уровней. Полный список организаций, которые будут работать, опубликовал Минтруд. Гражданам рекомендовано не покидать дома, потому что большинство новых случаев заболевания коронавирусом связано с поездками или посещением публичных мест.

Мораторий на налоговые проверки продлится до 1 мая. ФНС должна приостановить мероприятия налогового контроля, связанные с непосредственным контактом с налогоплательщиками (выезды инспекторов, допросы, осмотры, выемки, инвентаризации, вызовы в инспекцию и т.п.). До 1 мая также остановлено принудительное взыскание долгов по налогам и страховым взносам и заморозки операций по счетам, но только для предприятий малого и среднего бизнеса.