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ФНС приостановила взыскания долгов и заморозку операций по счетам

Налоговые органы до 1 мая не будут взыскивать долги и приостанавливать операции по счетам. Мера будет распространяться только на малый и средний бизнес, следует из письма руководителя службы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 мая 2020 года не будет взыскивать налоги и приостанавливать операции по счетам предприятий малого и среднего бизнеса. Такое поручение руководитель ФНС Даниил Егоров дал региональным управлениям и межрегиональным инспекциям сразу после обращения президента Владимира Путина. Копия документа есть в распоряжении РБК.

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«Федеральная налоговая служба в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции, поручает приостановить до 1 мая 2020 года применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр МСП», — отмечается в письме.

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Ранее премьер Владимир Мишустин ввел мораторий на налоговые проверки до 1 мая. Кроме того, ФНС приостановила мероприятия налогового контроля, связанные с непосредственным контактом с налогоплательщикам: выезды инспекторов, допросы, осмотры, выемки, инвентаризации, вызовы в инспекцию и т.п.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, банковские операции, коронавирус
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