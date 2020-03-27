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Росавиация опровергла данные о предложении ограничить полеты по России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Росавиация не вносила инициативу ограничить перелеты внутри России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

«Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала», — заявил собеседник агентства.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к крупным авиакомпаниям, писала, что Росавиация предложила правительству страны ограничить внутренние рейсы для предотвращения распространения коронавируса. Речь шла прежде всего об авиасообщении Москвы с регионами.

Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день
Бизнес

Накануне Координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручил авиакомпаниям с 27 марта приостановить регулярные и чартерные рейсы за рубеж из-за пандемии коронавируса. Исключение сделали только для случаев вывоза россиян на родину.

В пятницу, 27 марта, стало известно, что авиакомпания «Победа» приняла решение с 1 апреля временно остановить выполнение как международных, так и внутренних регулярных рейсов.

Теги: Россия, Росавиация, ограничение, полеты, опровержение
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