Пандемия коронавируса , 24 мар, 07:30
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Казино Лас-Вегаса закрылись из-за коронавируса. Фоторепортаж
Власти штата Невада (США) на фоне коронавируса решили закрыть все заведения, не имеющие жизненной важности, например бары, спортзалы и кинотеатры. Закрылись и казино в Лас-Вегасе. Последний раз такое происходило в 1963 году, после убийства президента Джона Кеннеди. США вышли на третье место по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире, к 23 марта диагноз выявили более чем у 35 тыс. человек. Как выглядит опустевший Лас-Вегас — в фоторепортаже РБК