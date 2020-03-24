Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики

Американцам следует вернуться к работе для спасения экономики, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

«Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины», — сказал американский лидер.

По его словам, люди умирают от вируса, при этом еще больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии. Трамп убежден в том, что США «не были созданы, чтобы оставаться без работы». Он отметил, что люди не желают быть запертыми в доме или в квартире.

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