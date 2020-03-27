В Магнитогорске задержали предполагаемого виновника взрыва в пятиэтажке

Фото: Максим Моисеенко

В Магнитогорске задержали мужчину, который принес баллон с бытовым газом в квартиру пятиэтажки, где 26 марта произошел взрыв, унесший жизни двух человек. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает ТАСС.

По его словам, взорвавшийся баллон с газом несколько дней назад принес родственник хозяев квартиры, который занимался ремонтом. Он был задержан сотрудниками Следственного комитета.

Как рассказал Текслер, на момент инцидента в квартире находилась сидевшая с детьми бабушка. Она вышла проводить подругу, когда прогремел взрыв.

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