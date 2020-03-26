В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

При пожаре в пятиэтажном доме погибли двое, еще двое отравились продуктами горения. Из здания эвакуировали 27 человек

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Возгорание началось после взрыва, который произошел из-за утечки бытового газа, сообщил РБК источник в центральном аппарате МЧС. О взрыве также пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как рассказали РБК в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома поступило в 17:42 мск. Пожар произошел на втором этаже с последующим горением в шести квартирах на третьем и четвертом этажах. По предварительным данным ведомства, несущие конструкции дома не были разрушены. В 18:37 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Из здания эвакуировали 27 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Источник РБК в центральном аппарате ведомства рассказал, что в двух квартирах оказались заблокированы жители. По его словам, два человека обратились к врачам из-за отравления продуктами горения.

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В пресс-службе администрации Магнитогорска РБК подтвердили факт возгорания в жилом доме. «Мы не знаем точно, газ это или нет. Пока тушат, там оцепление. Сейчас глава [города] туда приедет», — добавили в пресс-службе.