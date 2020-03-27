Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
За медицинской помощью после взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске обратились 17 человек. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Шесть человек были госпитализированы, двое из них сейчас находятся в больнице. Самые тяжелые травмы получил полуторагодовалый мальчик из квартиры, где произошел взрыв.
В министерстве рассказали, что ребенок в тяжелом состоянии остается в реанимации, его готовы в любой момент доставить на вертолете в Челябинск.
Вторым госпитализированным является мужчина, чье состояние медики оценивают как легкой степени тяжести. Все остальные пострадавшие были выписаны. 11 человек получили врачебную помощь на месте происшествия и отказались от госпитализации.