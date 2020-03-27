В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает URA.RU.

«Постановлением администрации города с 20:00 в Магнитогорске введен режим ЧС», — заявил он.

По словам Текслера, мужчину, который принес в квартиру газовый баллон, задержали. Выяснилось, что это родственник хозяина квартиры, который занимается ремонтом. Против него завели уголовное дело.

Он добавил, что власти окажут финансовую помощь пострадавшим. Так, за каждого погибшего выплатят 1 млн руб., тяжело пострадавшим — 400 тыс. руб., за полную потерю имущества — 100 тыс. руб., за частичную — 50 тыс. руб.