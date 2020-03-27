СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в жилом доме в Магнитогорске взорвался газ и два человека погибли. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). По данным ведомства, накануне вечером в одном из домов города взорвался бытовой газ, в результате чего возник пожар. В ходе тушения спасатели нашли тела двоих человек.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел накануне. В результате возник пожар. Два человека погибли, еще двое обратились к медикам с отравлением продуктами горения.

По данным мэра города Сергея Бердникова, взрыв произошел во время ремонта в одной из квартир дома. Он отметил, что, по предварительной информации, там устанавливали натяжные потолки.