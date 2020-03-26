В сети появились фотографии с места взрыва в Магнитогорске

Фото: vkmgn / vk.com

В соцсетях появились фотографии с места взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Фотографии опубликованы в группе «Подслушано (Магнитогорск)» во «ВКонтакте».

На фотографиях виден сильный пожар и столб дыма над зданием. На улице возле дома — множество пожарных машин.



О том, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, сообщили источники агентств «Интерфакс» и ТАСС. РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России сообщили, что в результате возникшего пожара погибли два человека. Пожар начался в квартире на втором этаже пятиэтажки, позднее он распространился еще на два этажа.

Из здания эвакуировали 27 человек.