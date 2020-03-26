В МЧС назвали причину пожара в жилом доме в Магнитогорске
Пожар в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске начался из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.
«Причины этого будут устанавливаться», — отметили в пресс-службе.
Глава города Сергей Бердников, в свою очередь, отметил, что взрыв произошел при проведении в одной из квартир дома ремонта, передает ТАСС. «Предварительно, информация есть, что натяжные потолки устанавливали», — сказал он.
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел ранее 26 марта. Возгорание началось в одной из квартир дома на втором этаже, а затем пожар распространился еще на шесть квартир на третьем и четвертых этажах, сообщали в пресс-службе МЧС. Из-за пожара два человека погибли. Источники РБК, ТАСС и «Интерфакса» говорили, что возгорание началось после взрыва.