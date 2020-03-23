В правительстве Германии сообщили о состоянии Меркель

Штеффен Зайберт (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся на домашнем карантине после контакта с инфицированным врачом, сделала тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Merkur.

«Мы ожидаем результата», — сказал он, не уточнив, когда будут готовы результаты анализов.

По словам Зайберта, Меркель чувствует себя хорошо и следует рекомендациям Института вирусологии имени Роберта Коха.

Канцлер Германии 23 марта в режиме видеоконференции подключилась к заседанию правительства. Также во время домашнего карантина Меркель продолжит заниматься своими служебными обязанностями.