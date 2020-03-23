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Пандемия коронавируса ,  
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В правительстве Германии сообщили о состоянии Меркель

Штеффен Зайберт (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся на домашнем карантине после контакта с инфицированным врачом, сделала тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Merkur.

«Мы ожидаем результата», — сказал он, не уточнив, когда будут готовы результаты анализов.

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По словам Зайберта, Меркель чувствует себя хорошо и следует рекомендациям Института вирусологии имени Роберта Коха.

Канцлер Германии 23 марта в режиме видеоконференции подключилась к заседанию правительства. Также во время домашнего карантина Меркель продолжит заниматься своими служебными обязанностями.

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Немецкий канцлер приняла решение о самоизоляции накануне, 22 марта, после того как у врача, который делал ей профилактическую прививку от пневмонии, выявили коронавирус.

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Ранее Меркель анонсировала введение новых ограничительных мер в Германии для борьбы с распространением коронавируса. Так, местным жителям запрещено приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра в публичных местах, запрещено собирать компании, в которых больше двух человек, если это не семья.

Теги: Германия, коронавирус, Ангела Меркель, состояние
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